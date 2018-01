Presidente chinês mobiliza tropas

Frente a mais de 7000 soldados do Exército Popular de Libertação da China o presidente do país pediu a todos os ramos das Forças Armadas o reforço do treino de combate real e a melhoraria das suas capacidades, com vista à construção de um exército mais forte.

Xi Jinping falava numa ação de mobilização das tropas que decorreu no norte da China, quarta-feira:

"No início do novo ano, a Comissão Militar Central realiza uma cerimónia de mobilização com o objetivo de implementar o espírito do 19º Congresso Nacional do Partido e os pensamentos da formação no que diz respeito à construção de um exército forte nesta nova era e pedindo a todas as forças armadas para fortalecerem, de forma abrangente, o treino de combate real", afirmou o chefe de Estado.

Foi a primeira vez, desde a fundação do regime, que um chefe de Estado, no papel de presidente da Comissão Militar Central, deu, diretamente ordens, relativas a treino militar, aos efetivos das Forças Armadas.