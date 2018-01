"Bruxo Maior" mexicano não prevê guerra nuclear entre as duas Coreias

Início do ano, momento de grandes previsões. No México, Antonio Vazquez, considerado um dos bruxos mais reputados do país viu nas cartas o que vai acontecer em 2018, em todo mundo.

Para além de prever que Jose Antonio Meade vai ser o novo presidente do México, garantiu que não haverá uma grande guerra mundial. Antonio Vazquez, durante uma conferência de imprensa explicou: "três das espadas e valete de espadas. As bombas não vão explodir. Vão chegar a um acordo, é muito interessante, já este mês, entre a Coreia do Norte e do Sul. Vão chegar a um bom acordo. Não vão carregar no botão, nem nada que s e pareça".

Para além da política, Antonio Vazquez também falou de futebol e garantiu que à final do Mundial deste ano que decorre na Rússia, vão chegar Alemanha e Espanha. Mas não revelou quem vai levar o troféu para casa.