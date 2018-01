Tamanho do texto

A força aérea norte-americana publicou raras imagens da interceção de caças russos em espaço aéreo internacional próximo dos países bálticos. As interceções aconteceram em novembro e dezembro e foram realizadas pelo 493º Esquadrão de Caças Expedicionários. De acordo com a Força Aérea norte-americana, os aparelhos russos usaram códigos de identificação inapropriados para as torres de controlo.

"As interceções são uma coisa normal no âmbito da missão de policiamento do espaço aéreo báltico. Não acontecem todos os dias mas é uma coisa de rotina e são conduzidas de uma foram profissional e segura", refere o tenente-coronel Cody Blake.

A missão de policiamento do espaço aéreo báltico da NATO está situada na base de Siauliai na Lituânia. Os norte-americanos passam o comando aos dinamarqueses no dia 8.