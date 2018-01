Partido Aurora Dourada suspenso do Twitter

Duas semanas depois dos responsáveis do Twitter dizerem que começaram a aplicar novas regras para combater os grupos radicais, incluindo os que defendem a supremacia branca, e o incitamento ao ódio, foi suspensa a conta do partido de extrema-direita grego Aurora Dourada.

A formação reagiu à decisão do Twitter através de uma mensagem publicada na sua página na internet. No texto lê-se que o Aurora Dourada é a terceira formação política grega, com 16 deputados no parlamento e que a decisão viola os direitos políticos e os do meio milhão de gregos que votaram nela.

Facebook e Instagram tinham já tomado decisão semelhante.

Os deputados eleitos, pela formação antes de 2013, estão a ser julgados por participação em "organização criminosa" e por agressões a militantes de esquerda e imigrantes.