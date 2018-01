UE assina vários acordos de cooperação com Cuba

Federica Mogherini afirmou que a União Europeia é o principal parceiro comercial de Cuba. Em visita oficial à ilha, a chefe da diplomacia europeia encontrou-se com o presidente Raul Castro e anunciou novos investimentos e contratos com Cuba.

A Alta Representante da União Europeia para a Política Externa e de Segurança sublinhou a vontade dos 28 em “acompanhar a transição presidencial, em Cuba. Uma etapa que considerou histórica.

Blockading Cuba is not the solution, the European Union’s foreign policy chief Federica Mogherini says on a trip aimed at strengthening ties with Havana, after Washington tightened restrictions on the island. pic.twitter.com/QEfzydwcyp

AFP