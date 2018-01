Coreia do Norte poderá participar nos Jogos Olímpicos de Inverno

Um funcionário olímpico da Coreia do Norte afirma que é muito provável que este país venha a participar nos Jogos Olímpicos de Inverno que terão lugar entre 9 e 25 de fevereiro em PyeongChang na Coreia do Sul.

A confirmar-se esta presença, a patinagem artística seria a modalidade em que os norte-coreanos iriam competir.

No discurso de ano novo, o líder norte-coreano, Kim Jong Un afirmou estar aberto a dialogar com a Coreia do Sul de forma a conseguir a participação do seu país nos Jogos de Inverno.

O presidente norte-americano afirma que o diálogo entre as duas Coreias é resultado da pressão exercida pelos Estados Unidos acrescentando esperar que tudo venha a correr bem.

Esta semana, a Coreia do Norte aceitou o convite enviado pela Coreia do Sul e relativo a um encontro previsto para o dia 9 de janeiro. O objetivo seria encontrar uma forma para a participação dos atletas norte-coreanos nas competições previstas para a Coreia do Sul.

Trata-se do primeiro encontro do género entre as duas Coreias em mais de dois anos prevêndo-se que venha a ter lugar dentro da zona desmilitarizada.