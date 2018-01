Dia de Reis celebrado em espanhol

Tamanho do texto

A chegada dos Reis Magos a Madrid significa a tradicional troca de presentes em Espanha, mas também a alegria de ver um desfile em que os 14 carros alegóricos disputaram criatividade, para além dos 900 mil euros de orçamento.

Para as crianças, o dia é especial, mas o momento mais doce parece ser o que implica receber açúcar a sério:

"Adoro os 3 Reis porque trazem uma data de presentes e fazem as pessoas passar um bom bocado. Vim aqui para ver os Reis e os carros maravilhosos e também para os doces", dizia Hugo, de 4 anos, em Madrid.

"Hoje vim aqui ver os 3 Reis Magos, os carros e o dançarino, porque creio que vai haver alguém a dançar. E também para receber doces", declarava Maria.

Em Manresa, na Catalunha, alguns pedidos mais políticos para os reis magos voaram em balões amarelos pro-independentistas enquanto a sexta-feira à noite viu multidões em festa pelas ruas.

Ainda em espanhol, mas no México, muitos milhares de bocas puderam regozijar-se com um descomunal bolo-rei providenciado pela autarquia da Cidade do México.