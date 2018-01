Carnaval em janeiro no Rio

Um cheirinho a Carnaval a mais de um mês do início da festa que faz do Rio de Janeiro palco do maior desfile de samba do mundo. Várias escolas dançaram em diferentes pontos da cidade, incluindo frente ao Copacabana Palace, no Carnaval de Rua e que acontece no início do ano, desde 2009.

Uma abertura não oficial das festividades e no momento em que as autoridades brasileiras lançam um alerta para a possível proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika e chicungunha. O início do verão, do calor e das chuvas, traz consigo ameaças claras em termos de saúde pública. Pede-se aos brasileiros que tomem precauções para que o Carnaval seja de intensa folia.