Cristãos de Rito Bizantino celebram o Natal este domingo, de acordo com o calendário juliano, seguido pelas Igrejas orientais.

O patriarca ecuménico Bartolomeu I, líder espiritual dos cristãos ortodoxos em todo o mundo e arcebispo de Constantinopla, conduziu no sábado as celebrações litúrgicas do Nascimento de Cristo na igreja Patriarcal de São Jorge, em Istambul.

Em Moscovo, o Patriarca Kiril da Igreja Ortodoxa russa, presidiu na noite de sábado à missa do galo na catedral de Cristo Salvador, entre centenas de fiéis e dirigentes governamentais.

O presidente russo Vladimir Putin esteve na igreja de São Simeão e Santana, em São Petersburgo.

Indignação contra Teófilo III em Belém

Na Igreja da Natividade, em Belém, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, esteve presente nas cerimónias conduzidas pelo Patriarca Grego Ortodoxo de Jerusalém, Teófilo III.

Cristãos palestinos tentaram bloquear a chegada do Patriarca, indignados com a venda autorizada por Teófilo III de 53 hectares de terrenos situados em Jerusalém Ocidental a investidores privados israelitas.

Coptas sob proteção do exército

O patriarca da Igreja copta-ortodoxa no Egito, Tawadros II, presidiu às celebrações na catedral da Natividade de Cristo, na nova capital administrativa do Cairo, inaugurada no sábado à noite, na presença do presidente Abdel Fatah al-Sisi.

No Egito, as celebrações do Natal Ortodoxo decorrem sob proteção do exército em todas as igrejas do país, depois dos ataques jihadistas contra a comunidade copta de Helwan, no sul do Cairo, no dia 29 de dezembro.