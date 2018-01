Explosão mortal em Idlib

Tamanho do texto

Pelo menos 18 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, muitas delas em estado grave, numa forte explosão junto à sede do grupo armado Soldados do Cáucaso, na cidade de Idlib, no noroeste da Síria. A Informação é avançada pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH). Haverá ainda pessoas debaixo dos escombros. Pelo que o número de vítimas mortais pode aumentar.

Equipas de socorro estão no terreno à procura de sobreviventes. Desconhece-se, para já a origem da explosão que causou grandes danos materiais. A organização não-governamental confirma, ainda assim, que o ataque tinha como alvo a sede da fação islamita rebelde que atuam em Idlib.

A província é quase totalmente controlada pela Organização Libertação do Levante, antigo braço sírio da Al-Qaida, e por outras fações que combatem as forças governamentais do Presidente sírio, Bashar al-Assad.