Futebol: Matuidi denuncia insultos racistas em Cagliari

O futebolista franco-angolano Blaise Matuidi voltou a ser alvo de insultos racistas durante um jogo em Itália. O médio da Juventus denunciou nas redes sociais ter sido insultado por apoiantes do Cagliari durante o jogo deste sábado na cidade da Sardenha, vencido pela equipa de Turim por 1 a 0. O jogador afirma ter alertado o árbito para a situação, sem qualquer reação por parte do responsável. O caso ocorre dias depois do Conselho de Disciplina da federação de futebol italiana ter condenado o clube Hellas de Verona ao pagamento de uma multa de 20 mil euros, após Matuidi ter sido visado por cânticos racistas, durante o jogo entre a equipa da casa e a Juventus no final de Dezembro. O Conselho de Disciplina deverá decidir na segunda-feira se avança com um novo processo contra o clube de Cagliari.