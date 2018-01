Guarda-costeira italiana resgata migrantes

A guarda-costeira italiana anunciou o resgate de 84 migrantes que seguiam a bordo de um barco pneumático que naufragou no Mediterrâneo.

Tratou-se da primeira operação de resgate no Mediterrâneo desde o início do ano.

As autoridades italianas afirmam que há pelo menos oito vítimas mortais a lamentar.

O incidente ocorreu a cerca de quarenta milhas da costa líbia.

De acordo com dados da Organização Internacional para as Migrações, no ano passado chegaram à Europa 171.635 migrantes através da rota do Mediterrâneo, uma redução de 53% relativamente aos números de 2016.