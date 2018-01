Theresa May vai remodelar governo

Tamanho do texto

Theresa May deverá fazer mexidas no seu gabinete e depois da saída, forçada, de Damian Green, antes do Natal. Boris Johnson deverá permanecer na chefia da Diplomacia britânica, mas há meios de comunicação social que dizem que ele ocupará um lugar de maior destaque.

O que é certo é que foi a demissão de Damian Green, que admitiu ter mentido sobre as imagens pornográficas encontradas no seu computador de trabalho, que acabou por desencadear as mudanças.

Há fontes que dizem que Green será substituído por Jeremy Hunt, atual responsável pelo setor da Saúde, outras que esclarecem que a crise no setor que tem sob a sua alçada, e o rigoroso inverno, podem adiar a sua nomeação.

O que se espera desta remodelação é que Theresa May promova elementos mais jovens do seu governo, entre eles o secretário de Estado para a Imigração, Brandon Lewis e o da Justiça, Dominic Raab.

À agência France Press um deputado Trabalhista, e depois de conversar com membros do partido Conservador, dizia que a reorganização do executivo acontece já esta segunda-feira.