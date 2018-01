2017, ano recorde das catástrofes naturais

Tamanho do texto

2017 foi o ano mais caro da história dos Estados Unidos, em termos de catástrofes naturais. Segundo o relatório da Agência Norte-Americana para os Oceanos e a Atmosfera (NOAA), os desastres que aconteceram ao longo do ano, com destaque para os incêndios na Califórnia e para os furacões, fizeram estragos orçados em cerca de 306 mil milhões de dólares. Este número pulverizou o recorde anterior, de 215 mil milhões, estabelecido em 2005, ano do furacão Katrina.

Ao longo de 2017, os Estados Unidos viveram 16 catástrofes naturais que custaram pelo menos mil milhões de dólares cada.

Se o Katrina, que devastou Nova Orleães há 13 anos, continua a ser o desastre mais custoso de sempre, os números dois e três da tabela são agora ocupados pelo Harvey e pelo Maria, dois furacões que atingiram território norte-americano durante o ano que agora acabou.

Os cientistas apontam a poluição da atmosfera como o principal fator por detrás das mudanças climáticas que estão, em grande medida, na origem destes desastres naturais.