80 mortos em fim de semana sangrento no México

Fim de semana sangrento no México. Cerca de 80 pessoas morreram na sequência de violentos confrontos entre grupos armados e membros das autoridades locais.

No domingo, no estado de Guerrero, no sul do país, pelo menos 18 pessoas morreram nas localidades de La Concepción, perto de Acapulco, e em San José del Cabo, no extremo sul da península da Baixa Califórnia.

De acordo com as autoridades mexicanas, pelo menos 30 membros da polícia comunitária foram detidos por suspeita de crimes como homicídio e posse de droga e de arma ilegal.

"No momento da prisão, pela polícia do Estado, eles encontraram 580 doses de canábis que estavam a ser transportadas por membros da polícia comunitária", informou o porta-voz da segurança do Estado de Guerrero, Roberto Alvarez.

No sábado, mais de 50 pessoas morreram, mais de 30 no norte do país no estado fronteiriço de Chihuahua.

O México tem sido afetado, nos últimos anos pela violência das milícias e dos cartéis do tráfico de estupefacientes.

2017 foi o ano mais sangrento, desde que há registo. Pelo menos 26 mil 573 pessoas foram assassinadas entre janeiro e novembro, de acordo com dados oficiais.