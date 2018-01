Europeus brilham na 75ª edição dos Globos de Ouro

A Europa esteve em destaque na 75ª edição dos Globos de Ouro, que tiveram lugar este fim de semana no Beverly Hilton, em Bervely Hills, região de Los Angeles.

Entre atores, realizadores e produtores, foram oito os premiados do velho continente, entre 26 nomeações possíveis.

"Três Cartazes à Beira da Estrada" recebeu quatro estatuetas, entre as quais, a de melhor filme e a de melhor argumento, do britânico Martin McDonagh.

O filme recebeu ainda o Globo para a melhor atriz (Frances McDormand), melhor ator secundário (Sam Rockwell).

O germano-turco Fatih Akin leva para casa o Globo de melhor filme estrangeiro com "In the Fade", um produção franco-alemã.

Entre os vários atores premiados encontram-se Gary Oldman (Reino Unido/ Inglaterra), Ewan McGregor (Reino Unido/ Escócia), Saoirse Ronan (Irlanda) e Alexander Skarsgard (Suécia).

Já o francês Alexandre Desplat venceu a melhor estatueta pela banda sonora do filme "The Shape of the Water."