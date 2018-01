Fogo na Trump Tower faz dois feridos

Tamanho do texto

O incêndio último andar da Trump Tower, em Nova Iorque, fez pelo menos dois feridos, incluindo um em estado grave. O fogo, que começou às primeiras horas da manhã desta segunda-feira, atraiu logo a atenção dos media, por se tratar do edifício propriedade do presidente norte-americano Donald Trump, onde ele reside quando não está na Casa Branca, em Washington. Era, precisamente, na capital que Trump estava quando se deu o incêndio.

Eric Trump, um dos filhos do presidente, desmentiu que o fogo se tivesse devido a um qualquer ato contra Donald Trump. Disse no Twitter que foi originado por um incidente numa torre de arrefecimento. Eric Trump salientou ainda a resposta pronta dos bombeiros, que chegaram cerca de 10 minutos depois do primeiro alarme.