Mau tempo assola Europa, Hungria vive primavera

França

Em Paris, o Sena começa a transbordar e a ameaça de inundações traz memórias das cheias de há dois anos, quando o rio que passa na capital francesa atingiu o nível mais alto em 30 anos e fez estragos importantes. O nível das águas deve atingir, na quarta-feira, os 4 metros e meio e depois estabilizar. O mau tempo está a causar preocupações em toda a Europa.

Espanha

Em Espanha, mais precisamente na região de Castela e Leão, é a neve que está a causar grandes perturbações de trânsito e obrigou, esta segunda-feira, ao corte de troços de três autoestradas que ligam a região a Madrid. Os cortes afetaram a zona entre Ávila e Segóvia.

Alemanha

Na Alemanha, é o Reno que está a transbordar. Várias ruas dos bairros norte da cidade de Colónia ficaram inundadas. O Reno ficou interditado à navegação entre Duisburgo e Koblenz, impedindo os barcos de passar em direção à Suíça. Pensa-se que o nível do rio atinja, nos próximos dias, os oito metros e 80 e comece depois a baixar lentamente.

Hungria

Entretanto, a Hungria vive uma primavera antecipada, com sol e temperaturas bastante acima das médias habituais desta época. No sábado, algumas zonas do país chegaram aos 16 graus e segunda-feira os habitantes da capital, Budapeste, puderam passear debaixo de uns muito amenos 12 graus. Mas é, literalmente, sol de pouca dura. As temperaturas negativas devem regressar a partir do fim de semana.