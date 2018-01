Philippe Coutinho apresentado em Camp Nou

O internacional brasileiro Philippe Coutinho é o novo reforço do Barcelona. Vai ser apresentado oficialmente na manhã desta segunda-feira.

De acordo com a imprensa espanhola deverá efetuar primeiro os testes médicos seguindo-se depois a assinatura do contrato. Pisará mais tarde o relvado de Camp Nou e será ainda a estrela de uma conferência de imprensa.

"É incrível saber que vou conviver com ídolos. Com jogadores que têm muita história como Lionel Messi, Luis Suárez, Andrés Iniesta, Piqué, Sergio Busquets. Todos são grandes jogadores. Estou contente por saber com vou conviver com eles e espero aprender", sublinhou Philippe Coutinho.

Para o técnico do Barcelona, Ernesto Valverde, é importante aproveitar a versatilidade de Coutinho.

"É um jogador que nos pode trazer muitas coisas. Relaciona-se bem com os golos. Marca e dá assistências", disse Valverde, em conferência de imprensa, depois da vitória frente ao Levante.

Este domingo, o Barcelona venceu em casa o Levante por 3-0, na 18.ª jornada.

Coutinho foi oficializado no sábado numa transferência que rondou os 120 milhões de euros. Ao que tudo indica não deverá jogar antes do dia 21, quando o Barcelona defrontar o Bétis, em Sevilha.