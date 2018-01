Ali Khamenei diz que plano inimigo contra o Irão caiu por terra

O líder supremo iraniano disse, esta terça-feira, que o país fez cair por terra as tentativas dos inimigos estrangeiros de converter manifestações legítimas num motim contra a República Islâmica.

Além do Reino Unido, de Israel, de um grupo da oposição no exílio e de "um rico Governo do Golfo", o ayatollah Ali Khamenei também acusou os EUA de planear os protestos recentes no Irão e não poupou críticas a Donald Trump.

"Esta pessoa [Donald Trump] que lidera os EUA não parece ser estável. Recentemente falou-se de problemas mentais de Trump e os psiquiatras deram o parecer. Também ouvimos falar sobre isso. Mas quer ele quer os governos estrangeiros hostis têm de saber que estas manobras loucas não ficarão sem resposta."

Os protestos, que degeneraram em violência, registados em várias cidades do Irão entre 28 de dezembro do ano passado e 1 de janeiro provocaram oficialmente 21 mortos.