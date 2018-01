Os fortes nevões que cairam sobre os Alpes nos últimos dias deixaram cerca de 13 mil turistas incomunicáveis na estação de esqui suíça de Zermatt, no cantão de Valais.

A estrada cantonal que permite o acesso à estação foi fechada no início da semana e a circulação dos caminhos de Ferro federais foi suspensa por causa dos nevões.

Outras localidades do cantão ficaram também isoladas depois da caídas de fortes nevões. Uma situação que não era vivida no Valais em quase uma década.

De acordo com a agência Météo Suisse, caiu até 1,80m de neve durante os três últimos dias no sul do país.

As condições fizeram com que as autoridades permanecessem em alerta máximo por risco de avalanche.

Entretanto, o primeiro treino com vista à prova de descida, a contar para a Taça do Mundo de Esqui alpino, a ter lugar em Wengen, (centro), foi anulado, por causa das rajadas de vento, que provocaram danos na pista.

Os nevões afetaram toda a região dos Alpes e provocaram perturbações no leste da França e no norte de Itália, em particular na região do Vale de Aosta.