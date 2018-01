Coreia do Sul e do Norte reaproximam-se

A Coreia do Norte concretizou uma reaproximação à Coreia do Sul com uma visita antes dos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang. Numa declaração conjunta, os representantes de cada uma das Coreias assumiram a vontade de atenuar as tensões entre os dois países.