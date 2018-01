Crocodilos dão 'lição de sobrevivência' na vaga de frio nos EUA

A vaga de frio que está a afetar os Estados Unidos é um desafio não só para as pessoas, mas também para os animais.

Com as temperaturas a caírem a pique, os crocodilos do Shallote River Swamp Park, na Carolina do Norte, provam que são máquinas de sobrevivência e colocam as cabeças fora da água antes que esta congele para poderem continuar a respirar.

À primeira vista, parece que os crocodilos não resistiram às extremas condições climatéricas, mas os responsáveis do parque explicam que estes animais podem permanecer gelados durante vários dias.

Os répteis entraram num estado de hibernação chamado brumação, em que baixam a sua temperatura e o seu metabolismo, esperando pelo regresso do calor para voltarem à atividade.

É caso para dizer que quando o sol nasce é mesmo para todos.