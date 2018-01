Megaoperação anti-máfia europeia contra 'Ndrangheta calabresa

Tamanho do texto

Cerca de 200 suspeitos de pertença a uma das mais conhecidas redes mafiosas italianas foram detidos durante uma megaoperação em Itália e na Alemanha.

De acordo com os Carabinieri italianos, a operação permitiu o desmantelamento das operações de um dos clãs mais importantes da 'Ndrangheta, com sede na região da Calábria (sul).

A operação das autoridades italianas foi levada a cabo em cooperação com a polícia alemã.

As autoridades explicaram que a operação afetou as atividades das famílias Farao e Marincola, com interesses em ambos países. Os dois grupos mantinham atividades ilícitas ligadas ao comércio de vinho, alimentação, reciclagem de lixo e serviços funerários.

Foram detidos também vários funcionários públicos, suspeitos do crime de corrupção, segundo o comunicado dos Carabinieri.

Não foi explicado, no entanto, se eram funcionários italianos ou de ambos países. Foram ainda apreendidos cerca de 50 milhões de euros em dinheiro.