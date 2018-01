Um milhão de euros de multa para principal partido da oposição

Tamanho do texto

A agência estatal de auditorias da Hungria multou em cerca de um milhão de euros a formação nacionalista Jobbik, principal partido da oposição, pelo financiamento de uma campanha publicitária contra o governo do primeiro-ministro Viktor Orban.

A decisão não tem possibilidade de recurso e a formação, que entrou no parlamento em 2010 com uma agenda da extrema-direita mas tem projetado uma imagem centrista com vista às eleições de Abril, dispõe de apenas 15 dias para pagar a fatura.

János Volner, líder da bancada parlamentar do Jobbik, afirmou em conferência de imprensa que "o partido não dispõe desse dinheiro" e acrescentou que "a decisão torna financeiramente impossível continuar a trabalhar e destrói o partido".

Em dezembro, numa rara manifestação que reuniu apoiantes dos vários quadrantes políticos, alguns milhares de pessoas mobilizaram-se em Budapeste em apoio do Jobbik e para reclamar o afastamento de Orban.