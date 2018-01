Alemanha toma precauções contra gripe suína

O agente causador da gripe suína chegou à União Europa, vindo de África, através da parte oriental do velho continente. São já seis os países afetados, no seio da UE, entre eles três Estados do Báltico: Roménia, Polónia e República Checa. Na Alemanha, as autoridades tomam as primeiras medidas como precaução. Uma caçada teve como objetivo reduzir a população de javalis.

"Na Alemanha temos uma das maiores populações de javalis do mundo. Aqui, o vírus encontra um cenário particularmente bom para a propagação pela multiplicidade de hospedeiros. Todas as medidas que levem à redução da população de javali são, certamente, um pré-requisito para um controlo, bem-sucedido, desta doença", explica Thomas Mettenleiter, presidente do Instituto Friedrich Loeffler.

A gripe suína foi inicialmente detetada no México, no início de 2009. Desde então alastrou-se a diversos países de, pelo menos, dois continentes.