Astronauta japonês afinal não cresceu 9 centímetros

O estranho caso do astronauta japonês que teria crescido anormalmente a bordo da Estação Espacial Internacional afinal não passou de uma "notícia falsa". Norishige Kanai pediu desculpa esta quarta-feira através do Twitter, depois de, no início da semana, ter afirmado que tinha crescido 9 centímetros nas três semanas que passou em órbita na ISS.

Depois de uma verificação na sequência das dúvidas emitidas pelo colega russo, o cosmonauta Anton Shkaplerov, o japonês apercebeu-se que o crescimento real foi de 2 centímetros. O ligeiro crescimento é um fenómeno bem conhecido das longas estadias no Espaço, devido à ausência de gravidade, mas o corpo regressa rapidamente ao tamanho normal depois de voltar para a Terra.