Chuva e lama fazem mortos na Califórnia

As enxurradas e deslizamentos de terras provocados pela forte tempestade que inundou áreas recentemente ardidas no Estado norte-americano da Califórnia fizeram pelo menos 13 vítimas mortais e mais de duas dezenas de feridos. O balanço da tragédia poderá ainda aumentar, já que as equipas de resgate continuam as buscas em casas destruídas ou danificadas à procura de sobreviventes.

A ameaça dos deslizamentos de terras tinha levado as autoridades a ordenarem 7000 residentes do condado de Santa Bárbara a abandonar as casas, mas segundo uma porta-voz dos bombeiros, apenas 10 a 15 por cento cumpriram as indicações.