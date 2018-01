Avançar com a desnuclearização da península coreana é objetivo do Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-In.

Esta quarta-feira, na sequência de uma reunião extraordinária entre representantes das duas Coreias, Moon Jae-In disse que vai fazer pressão para mais diálogo e cooperação com a Coreia do Norte para resolver a questão nuclear.

"A desnuclearização da península coreana é parte do caminho em direção à paz e é nosso objetivo. A desnuclearização da península coreana, que foi acordada numa declaração conjunta Sul-Norte, é uma posição onde nunca poderemos ceder," declarou Moon Jae-In em conferência de imprensa.

As declarações do Presidente da Coreia do Sul foram feitas um dia após as duas Coreias realizarem conversas de alto nível, pela primeira vez em dois anos, e concordarem em cooperar nos Jogos Olímpicos de inverno do próximo mês na Coreia do Sul.

O acordo surgiu após um ano de muita tensão em torno do programa nuclear norte-coreano e o risco de confrontos na península.