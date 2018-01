Independentistas acordam fim de impasse na Catalunha

Tamanho do texto

O ex-presidente do governo da Catalunha, demitido por Madrid e refugiado em Bruxelas, já apresentou as suas credenciais como deputado do Parlamento regional. Carles Puigdemont e a maior parte dos elementos eleitos pelo Juntos pela Catalunha.

Segundo a agência de notícias espanhola EFE o ex-chefe do executivo autónomo da Catalunha e a secretária-geral da Esquerda Republicana fizeram um acordo para a constituição da Mesa do Parlamento e que passará pela nomeação de Puigdemont presidente da Generalitat.

Quem não sobreviveu à crise política na Catalunha foi Artur Más. O ex-presidente catalão e líder do Partido Democrata, abandonou a chefia da formação. Más justificou a sua saída com a necessidade de abrir caminho a novos líderes neste movimento independentista e depois de relatos de divisões internas.