Manifestação contra decisões do governo grego em Atenas

Tamanho do texto

Membros da organização sindical PAME, ligada ao partido comunista, reuniram-se quarta-feira de manhã frente ao escritório do Primeiro-ministro, em Atenas Exigiam que o governo grego rasgue um documento que regulamenta os leilões de bens imobiliário públicos, mas também as novas regras para a realização de greves, entre outras coisas. Medidas que, acreditam, continuam a ir no sentido da austeridade, que criticam.

Na terça-feira à tarde, o mesmo grupo tinha invadido o Ministério do Trabalho, também na capital grega, e chegou mesmo ao escritório da ministra. No local houve "troca de galhardetes" entre elementos do sindicato e a governante que garantia que não recuará.