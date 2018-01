Reino Unido impõe fim às micropartículas de plástico nos cosméticos

Os perigos do plástico nos oceanos são por demais conhecidos, mas o Reino Unido decidiu tomar medidas contra uma outra ameaça invisível: as micropartículas de plástico, presentes em muitos produtos de beleza e que todos os anos vão dar aos oceanos.

Segundo a lei que entrou esta semana em vigor em solo britânico, as marcas de cosméticos e outros artigos de higiene não mais poderão introduzir estas substâncias no fabrico dos seus produtos, tais como esfoliantes faciais, gel de banho e outros cremes.

As autoridades britânicas esperam assim ajudar a preservar a vida marinha nos oceanos e evitar potenciais riscos para os humanos, cujos reais efeitos ainda precisam de ser averiguados e avaliados pelos cientistas.

"Qualquer plástico que chegue ao ecossistema marinho não é bom, pois sabemos que os peixes poderão consumir estes materiais. As micropartículas de plástico podem ser ingeridas diretamente pelos peixes e, enquanto ainda estudamos o impacto na saúde humana, o facto é que elas não precisam de lá estar. Foi por isso que avançámos com esta proibição", afirmou Theresa Coffey, ministra do ambiente do Reino Unido.

A medida está a ser recebida com agrado pela indústria cosmética, onde muitas marcas já usam alternativas naturais a estas micropartículas.

No entanto, apesar da produção destes cosméticos com micropartículas de plástico ter sido proibida, estes vão continuar à venda nas lojas até julho.