Começou a retirada de 13 mil turistas da estância de esqui suíça de Zermatt, cantão de Valais.

Milhares de pessoas ficaram retidas plo menos dois dias no hotel. Deixaram o local por via aérea, com recurso a helicópteros da Air Zermatt.

A segunda opção era, quarta feira de manhã, caminhar. Há quase 10 anos que não nevava tanto na região. Cairam quase dois metros de neve num dia.

Em Sestriere, região italiana de Piemonte, os nevões provocaram o caos noutra estância de esquí, onde parte das instalações cedeu por causa do peso da neve.

De acordo com as autoridades, não houve vítimas a lamentar. Graças ao sistema de alarme do complexo turístico, as pessoas fugiram a tempo.

Entretanto, de volta à Suíça, com as vias de comunicacao parcialmente cortadas, as autoridades provocaram avalanches para evitarem deslizamentos e que casas ou pessoas fiquem soterradas.