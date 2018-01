Steve Bannon deixa o Breitbart News

Steve Bannon era diretor-executivo do Breitbart News desde 2012, mas o antigo estratega e conselheiro de Donald Trump deixa agora o cargo. O anúncio foi feito pelo website de notícias de direita alternativa.

A retirada surge na sequência de comentários de Bannon sobre o filho do Presidente dos EUA que são citados no polémico livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House."

De acordo com o The New York Times, Bannon terá sido forçado a demitir-se por pressão de Rebekah Mercer, principal financiadora do website. Mercer foi também uma das maiores doadoras para a campanha de Trump.