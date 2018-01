Tsipras e Gentiloni antes da cimeira da Europa do sul

Tamanho do texto

A Grécia está a sair do buraco económico-financeiro em que tem estado nos últimos anos. A mensagem foi transmitida pelo primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, na reunião bilateral em Roma com o homólogo italiano, Paolo Gentiloni, horas antes da cimeira dos países do sul da Europa, em que participam Malta, Chipre, França, Grécia, Itália, Portugal e Espanha e França.

Uma cimeira onde são abordados os temas da imigração - Itália e Grécia, são dois dos países mais afetados - terrorismo, inovação e política enegética, já com vista a próxima cimeira dos 28 em março.