3ª jornada consecutiva de protestos na Tunísia

A polícia tunisina disparou gás lacrimogéneo para dispersar manifestantes em Tunis e em Tebourba, a 30 quilómetros da capital, onde morreu esta semana um homem durante um protesto.

A noite desta quarta-feira ficou marcada por novos confrontos em várias cidades do país motivados pela implementação de medidas de austeridade no âmbito do orçamento para 2018. Entre essas medidas estão o aumento do IVA e das contribuições sociais.

Mais de 200 pessoas foram detidas e dezenas de outras ficaram feridas desde o início dos confrontos.