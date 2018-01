Deslizamentos de terra fazem pelo menos 17 mortos na Califórnia

Tamanho do texto

Subiu para 17 o número de vítimas mortais resultantes dos deslizamentos de terra na Califórnia.

Os serviços de socorro estão a usar cães, helicópteros e câmaras térmicas para localizar pessoas que possam ter ficado soterradas na lama. Nesta fase contam-se também 17 desaparecidos.

"A nossa unidade forense está a trabalhar em contrarrelógio para identificar, de forma cautelosa, as pessoas, para estarmos certos dessas identificações e para notificarmos os parentes próximos. Neste momento não estamos prontos para revelar os nomes das vítimas ou informação identificativa, mas fá-lo-emos no futuro próximo", sublinhou, em conferência de imprensa o xerife do condado de Santa Bárbara, Bill Brown.

Além dos deslizamentos de terra, as fortes chuvas que se abateram sobre a região provocaram inundações.

Uma das áreas mais afetadas foi o condado de Santa Bárbara, perto de Los Angeles. Uma zona já muito penalizada pelos recentes incêndios, à qual pertence a luxuosa comunidade de Montecito.