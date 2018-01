Leite contaminado foi "exportado para 65 países"

Comportamentos inaceitáveis que devem ser sancionados, palavras do ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, que convocou as empresas distribuição e a direção da Lactalis, a empresa na origem do leite de bebé contaminado. o responsável do governo anunciou a fiscalização suplementar em 2500 estabelecimentos.

Mas o problema parece ir além-fronteiras, como explica o presidente de uma associação das vitimas do leite contaminado, Quentin Guillemain.

"Temos que perceber que estes produtos foram distribuídos no mundo inteiro e ai falamos de 65 países, por isso temos que saber o paradeiro das latas de leite infantil. Porque estamos a falar de vários milhões de latas, de dezenas de milhões de caixas e atualmente não sabemos onde estão. E por isso, gostaria de dizer aos telespetadores, em especial os que não são franceses e que não vivem o escândalo todos os dias, para não consumirem esse leite. Se tiver esse tipo de leite - e podemos identificar - são das marcas Picot e Milumel, aconselhamos a não consumir porque há de facto um perigo para a saúde da criança", afirmou.

"Há um primeiro decreto sobre os primeiros 620 lotes retirados do mercado, um decreto de Bruno Le Maire, que proíbe a exportação destes 620 lotes, mas os 720 que de seguida foram proibidos em França não estão interditados à exportação. Então quer dizer que continuam potencialmente a ser exportados. E nós perguntaríamos também ao governo onde estão estas dezenas de milhões de caixas (e não sabemos qual é exatamente o número), porque temos que parar de as vender ao estrangeiro. Temos que saber onde andam estas caixas, e se elas foram de facto destruídas, se foram recolhidas e se os consumidores dos outros países foram informadas para o facto de poderem estar potencialmente contaminadas", concluiu.