Navio com explosivos arrestado na Grécia

As autoridades gregas arrestaram um navio que transportava materiais para a fabricação de explosivos.

O cargeiro, com pavilhão da Tanzânia, zarpou do porto turco de Iskenderum e, de acordo com a guarda-costeira helénica, o capitão recebeu ordens do armador para rumar à cidade líbia de Misrata e descarregar a totalidade da carga. Oficialmente tinha como destino Djibouti e Omã.

O navio foi arrestado ao largo da ilha grega de Creta. A bordo encontravam-se 29 contentores com materiais como nitrato de amónio, detonadores não-elétricos e 11 tanques vazios de Gás de Petróleo Liquefeito.

De acordo com o contra-almirante Ioannis Argiriou, da marinha de guerra grega, estes materiais podem ter várias utilizações, desde a exploração de pedreiras à fabricação de bombas para atos de terrorismo.

Os oito membros da tripulação do "Andromeda" foram detidos e presentes a tribunal esta quinta-feira.