O primeiro-ministro búlgaro, Boyko Borisov, e o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, chegaram juntos ao Teatro Nacional de Sófia para a cerimónia do início oficial da presidência búlgara do Conselho da União Europeia.

A cerimónia contou com a presença e com as palavras de apoio do Presidente da Comissão.

Jean-Claude Juncker afirmou que o lugar da Bulgária é na Europa, em Schengen e no Euro.

A Bulgária assume, pela primeira vez a presidência semestral do Conselho da União Europeia, que vai estar focada na saída do Reino Unido do bloco e nas consequências da crise migratória para os países-membros.