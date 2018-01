Sul da União Europeia quer mais coesão

Líderes dos sete países do sul da União Europeia, reuniram-se, esta quarta-feira, em Roma. Migração, união financeira e crescimento foram os grandes temas da quarta Cimeira que reuniu os chefes de Estado e de Governo de Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Chipre e Malta.

"Precisamos de uma União Europeia mais coesa, na qual as diferenças entre Norte, Sul, Oriente e Ocidente sejam reduzidas. Agora é o momento de fazê-lo," afirmou o primeiro-ministro de Itália, Paolo Gentiloni.

Por seu turno, o primeiro-ministro português, António Costa, comentou que este grupo de sete países do sul constituem um "conjunto de países que se reúnem pelas suas afinidades, não para dividir a UE, mas para ajudar a fortalecer a UE".

"Acho que todos concordamos com o fato de que precisamos fortalecer os elementos de solidariedade para proteger melhor as nossas fronteiras e avançar em direção a uma gestão comum da procura de asilo, tendo já harmonizado as regras, responder muito rapidamente às incoerências do tratado de Dublin, para proteger melhor as fronteiras e gerir melhor os fluxos (de migrantes)," considerou o Presidente de França, Emmanuel Macron.

Macron também disse que havia convergência entre os líderes para avançar em direção a uma verdadeira união financeira que permitiria um maior crescimento na Europa, mais solidariedade e uma melhor coordenação das políticas económicas europeias.

O Presidente francês comentou que, em breve, haverá também uma reunião num formato a três (Portugal, Espanha e França): "Teremos dentro de algumas semanas um encontro num outro formato, com António Costa e Mariano Rajoy sobre a questão das interligações elétricas", disse.

"Em teoria já temos um sistema comum de asilo, mas precisa de conteúdos e de uma alma, porque, de facto, o sistema é baseado na responsabilidade e solidariedade, mas, no momento, temos muita responsabilidade e pouca solidariedade ao nível europeu," considera o perito em imigração Nadan Petrovic.

A próxima cimeira dos sete países do sul da União Europeia será em Chipre, antes de março. Durante a primavera, os cidadãos europeus podem ser chamados a exprimir, através de uma consulta, quais são as suas verdadeiras prioridades.