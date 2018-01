África reage com indignação à polémica de Trump

A União Africana condenou os alegados insultos de Donald Trump que deixaram, por exemplo, os habitantes de Nairóbi estupefactos. Nas ruas da capital do Quénia a indignação fez-se sentir.

Os comentários do presidente americano relatados na imprensa caíram que nem uma bomba na África do Sul. Para a secretaria-geral do ANC, Jessie Duarte, há comentários que nunca se fazem: "Há milhões de pessoas desempregadas nos Estados Unidos, milhões de pessoas sem acesso à saúde nem à educação, mas isso não nos faria emitir comentários ofensivos e depreciativos como estes acerca de nenhum país com dificuldades socioeconómicas ou de qualquer outro tipo."

Noutros países outras reações. No Botswana, por exemplo, as autoridades convocaram o embaixador americano e confrontaram-no com as palavras do seu presidente.