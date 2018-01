Áustria quer apertar política de asilo

Em conferência de imprensa sobre os desenvolvimentos anuais da política de asilo, o novo ministro austríaco do Interior falou sobre os planos para fortalecer a política austríaca de asilo. Ou seja, e entre outras coisas, poderá estar a avaliar-se a possibilidade de "concentrar num só lugar" os requerentes de asilo. Mas não só:

"Podemos tomar medidas de partilha de custos, ou seja, uma espécie de remoção de dinheiro: se alguém entra no nosso país com uma carteira cheia, ele deve participar no pagamento da sua acomodação", afirmou Herbert Kickl, ministro do Interior da Áustria.

Esta sexta-feira, o chanceler da Áustria, Sebastian Kurz, pedia aos líderes europeus "uma oportunidade" para si e para a sua coligação governamental, isto apesar das suas conhecidas posições anti-imigração e contra a reforma da União Europeia.