Carlos Sainz vence 6ª etapa e aproxima-se de Peterhansel

Tamanho do texto

O piloto espanhol Carlos Sainz venceu esta quinta-feira a sexta etapa do Rali Dakar, que ligou Arequipa a La Paz, cumprindo a ligação de 447 quilómetros em duas horas, 53 minutos e trinta segundos.

A entrada da competição na Bolívia correu bem ao piloto da Peugeot, que terminou com menos 4 minutos e seis segundos do que o colega e líder Stephane Peterhansel, que terminou em segundo nesta tirada. A diferença para a liderança do corredor francês é agora de 27 minutos e dez segundos, quando já se cumpriu quase metade das 14 etapas.

Em terceiro lugar chegou o qatari Nasser Al Attiyah, com mais cinco minutos e cinco segundos do que Sainz, mas o último lugar do pódio na classificação geral dos automóveis pertence ao holandês bernard ten Brinke, da toyota.

Nas motas, o protagonista da etapa foi o francês Antoine Meo, aos comandos de uma KTM. O piloto fez a distância em menos de duas horas e bateu por apenas trinta segundos o argentino Kevin Benevides e o australiano Toby Price, e subiu assim ao sexto lugar da geral.

No primeiro lugar da classificação está Kevin Benevides, com um minuto e 57 segundos de vantagem sobre Adrien Van Beveren.

Com a entrada na Bolívia, o Rali Dakar chegou também ao seu primeiro dia de descanso. A sétima etapa decorre este sábado, entre La Paz e Uyuni.