Facebook vai dar prioridade a conteúdos pessoais

A intenção já era conhecida mas esta quinta-feira o presidente do Facebook anunciou que a rede social vai dar prioridade a conteúdos pessoais, em vez de notícias ou informações de empresas.

No seu perfil do Facebook, Mark Zuckerberg revelou que vários utilizadores consideram que a rede social dá cada vez menos importância aos momentos pessoais. Críticas que Zuckerberg aceita, afirmando que muitos dos conteúdos que aparecem no "feed" de notícias afastam-se do mais importante, que é contribuir para a aproximação entre as pessoas.

Para contrariar a tendência, o Facebook vai mudar a forma como os utilizadores interagem com as publicações.

Já no início do ano, Zuckerberk tinha anunciado mudanças na rede social com o objetivo de resolver casos de abuso, discursos de ódio e a propagação de notícias falsas.