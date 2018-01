Petroleiro iraniano em risco de explosão

O petroleiro iraniano que colidiu no sábado com um cargueiro de Hong-Kong, ao largo de Xangai, no Mar da China Oriental, continua a arder, pelo que persiste o perigo de explosão e afundamento, segundo um comunicado divulgado na noite de quinta-feira pelo Ministério dos Transportes chinês.

Um porta-voz da companhia petrolífera National Iranian Tanker Company (NITC), que administra a frota de petroleiros do Irão disse que o resgate da tripulação não é prioritário para as autoridades chinesas, mais preocupadas em evitar uma catástrofe ambiental numa importante área de pesca de espécies de grande consumo na China.

Os familiares dos tripulantes do petroleiro pedem ajuda urgente da comunidade internacional. A euronews falou com alguns deles.

O Sanchi, um navio iraniano registado no Panamá, transportava 136 mil toneladas de petróleo condensado. Tinha partido do Irão rumo à Coreia do Sul, com 31 tripulantes. Os 21 membros da tripulação do cargueiro chinês foram todos salvos.