Português Mário Centeno já tocou o sino que o torna líder do Eurogrupo

O ministro das Finanças português, Mário Centeno, recebeu esta sexta-feira de forma simbólica a liderança do Eurogrupo.

Numa cerimónia realizada pelo meio dia (menos uma hora em Lisboa) na Embaixada de Portugal em Paris, o ministro das finanças do governo de António Costa tocou o sino que tradicionalmente simboliza a passagem de testemunho entre o líder em fim de mandato nesta instituição europeia e o sucessor.

Como o Eurogrupo é considerado um órgão informal da UE, não haverá uma tomada de posse formal. O mandato de Centeno começa oficialmente este sábado, 13 de janeiro. A primeira reunião do Eurogrupo liderada pelo português está prevista para dia 22.

Centeno foi eleito presidente do Eurogrupo em 04 de dezembro de 2017, ao impor-se na segunda volta da votação realizada em Bruxelas.

O ministro das Finanças português foi o mais votado na primeira volta (oito votos), após a qual saíram da "corrida" a letã Dana Reizniece-Ozola e o eslovaco Peter Kazimir, tendo depois derrotado o candidato luxemburguês Pierre Gramegna na segunda volta da eleição.

Centeno é o terceiro presidente da história do fórum de ministros das Finanças da zona euro, depois do luxemburguês Jean-Claude Juncker e do holandês Jeroen Dijsselbloem, assumindo hoje funções para um mandato de dois anos e meio, até meados de 2020.

Para cumprir o mandato até ao fim, Centeno terá, contudo, de se manter como ministro das Finanças depois das eleições legislativas de 2019, já que só titulares desta pasta podem assumir a liderança do Eurogrupo.