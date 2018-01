Primeiro salão automóvel para mulheres na Arábia Saudita

Tamanho do texto

Depois do anúncio feito no ano passado, de que as mulheres vão passar a poder conduzir na Arábia Saudita, supostamente a partir de junho deste ano, decorreu o primeiro salão automóvel para elas.

Um evento que atraiu muitas pessoas, maioritariamente do sexo feminino, naturalmente, felizes por participarem num momento inédito:

"Houve uma alta participação na exposição porque é a primeira que ela aconteceu aqui, e isto é muito importante para nós. O meu interesse em carros: eu sempre tive interesse por carros, mas não podia conduzir. Agora estou muito interessada em comprar um carro, mas gostava que os créditos e os preços não fossem tão elevados", adiantou uma visitante, Ghada al-Ali.

Muitas mulheres sentaram-se, pela primeira vez, ao volante de um carro, e algumas aproveitaram para imortalizar o momento na esperança de que, em breve, possam, de facto conduzi-los no único país onde, até aqui era proibido.