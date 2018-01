Putin nega interferência nas Legislativas italianas

Tamanho do texto

O presidente russo nega a acusação do senador americano Ben Cardin de que Moscovo poderia tentar interferir nas eleições Legislativas de 4 de março, em Itália.

Vladimir Putin afirmou que a Rússia tem "boas relações com Itália" e que não faz "sentido arruiná-la". O chefe de Estado russo diz que as afirmações de Cardin são "provocações feitas com propósito de destruir os laços" entre os dois países.

O presidente russo afirmou ainda que as "boas relações" vão desde os partidos políticos aos serviços secretos italianos", com os quais discutiram "cooperação em termos de segurança digital". Putin afirmou ainda que tem excelentes relações pessoais com Silvio Berlusconi e Romano Prodi.