Salmonela de leite infantil francês em Espanha e Grécia

Tamanho do texto

Duas infeções por Salmonela em Espanha e Grécia por causa do leite infantil francês contaminado da Lactalis.

É o primeiro registo de crianças doentes fora de França, país na origem do leite impróprio e onde se contam já 37 casos.

A informação foi veiculada pela agencia EFE que cita uma porta-voz do instituto Pasteur. De acordo com o organismo, os casos estão assinalados na rede de informação europeia Eurosurveillance.

O ministro francês da Economia esteve reunido com o diretor da empresa na origem do problema, a Lactalis, e avançou com mais medidas.

"A Lactalis vai retirar todos os produtos lácteos produzidos na fabrica de Craon, independentemente da data de produção, a quem quer que os esteja a vender e em particular na grande distribuição e farmácias", anunciou.

É uma recolha mais ampla do que a levada a cabo até agora, que apenas dizia respeito a lotes fabricados depois de 15 de fevereiro.

Os principais grupos franceses de distribuição alimentar reconheceram recentemente que comercializaram lotes que deviam ter sido retirados depois da ordem emitida pelas autoridades a 21 de dezembro.